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Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Demir, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:31
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yeni aldığı motosikletle bariyerlere çarpan sürücü Ahmet Demir (35) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Demir'in kullandığı 07 CBS 044 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yoluna seyir halindeyken ani bir şekilde bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza ihbarının ardından olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hemen Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm çabalara karşın Demir, hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, Demir'in motosikletini yeni satın aldığı ve bir motosiklet grubuyla Antalya'ya gitmek amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Bu feci kaza, çevredeki motosiklet tutkunları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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