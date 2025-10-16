Sivas'ta Numan Efendi ve Fevzipaşa Kütüphaneleri Açıldı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ta Numan Efendi ve Fevzipaşa çocuk kütüphanelerinin açılışında halk kütüphanelerinin çok işlevli kültür merkezlerine dönüştüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ta gerçekleştirilen açılış töreninde halk kütüphanelerinin her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli kültür merkezleri haline getirildiğini vurguladı. Ersoy, program kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile bir araya geldi.

Tarihi miras kütüphaneye dönüştürüldü

Ersoy, konuşmasında Sivas'ın tarih boyunca ilim, sanat ve fikir insanlarıyla öne çıktığını belirterek Gök Medrese, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medreseler gibi eserleri hatırlattı. Açılışı yapılan Numan Efendi Halk Kütüphanesi'nin, geçmişin güçlü mirasını geleceğe taşıma adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ersoy, Numan Efendi'nin Sivas'taki vakıf hizmetlerine ve ilmi kimliğine dikkat çekerek, Numan Efendi tarafından Ulu Cami yanına yaptırılan ve Sivas'ın ilk vakıf kütüphanesi olma özelliğine sahip yapıyı anımsattı.

Kütüphanenin özellikleri

Eski Sanayi Mektebi olarak kullanılan tescilli yapı, Bakanlık çalışmaları sonucunda Sivas Numan Efendi Halk Kütüphanesi olarak yeniden düzenlendi. Binanın öne çıkan özellikleri şunlar:

1483 metrekare alana sahip olan kütüphane; 250 kişilik oturma kapasitesi, 50 kişilik konferans salonu, kent arşivi, multimedya salonu, engelsiz erişim alanı ve eğitim birimleri ile hizmet verecek. Ayrıca kompakt arşiv sistemi ile 30 bin kitaplık koleksiyon kapasitesine sahip olacak.

Aynı törende hizmete giren Fevzipaşa Çocuk Kütüphanesi ise Şeyh Şamil Kültür Merkezi'nde yer alıyor. 100 kişilik kapasite, masal köşesi, çocuk etkinlik alanları ve 20 bin kitaplık koleksiyonuyla çocukların erken yaşta kitapla tanışmasını ve okuma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor.

Gençlik, kültür ve 21. yüzyıl becerileri

Ersoy, halk kütüphanelerinin sadece kitap saklanan mekânlar olmadığını, aynı zamanda bilginin üretildiği, paylaşımın sağlandığı ve sanatla teknolojinin buluştuğu canlı merkezler olduğunu belirtti. "Biz bu anlayışla, halk kütüphanelerimizi her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli merkezler haline getiriyoruz," şeklinde konuştu ve kütüphanelerin bireylerin deneyimleyerek öğrenmesine, üretime katılmasına olanak sunduğunu ifade etti.

Bakan, projelerin gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini genişletmeyi amaçladığını, müze, kütüphane, sanat merkezi, sergi ve sinema salonlarının yaygınlaştırılacağını kaydetti. Ayrıca kütüphanelerin 21. yüzyılın iletişim, eleştirel düşünme, teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik ve yaratıcılık gibi becerilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Protokolden açıklamalar ve açılış

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarihi binanın kütüphaneye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek projenin önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun da kütüphanenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile il protokolü katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, restorasyonu devam eden tarihi Ulu Cami'de de incelemelerde bulundu.

