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Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim 14 Şubat'ta bir gün süreyle durduruldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:07
Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gün boyu yaşanan yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı önlem alındığı ifade edildi.

Valilikten Açıklama

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi muhtemel olumsuzluklar yaratabileceği göz önünde bulundurularak, 14 Şubat günü eğitime bir gün daha ara veriyoruz." denildi.

Valilik, öğrencilere yönelik olarak, "Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı ve derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız." çağrısında bulundu.

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