Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sanayinin önemli bir sorunu olan "nitelikli eleman" ihtiyacına çözüm merkezli bir proje hayata geçirildi. Bu uygulama, Sivas'ın ekonomik ve eğitim geleceği için adeta bir dönüm noktası niteliğinde.

Proje, Sivas'ın sanayisi ile mesleki eğitimi arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor ve İstanbul'dan başlayarak Sivas'a uzanacak. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitim iş birliği protokolünün detayları kamuoyuna duyuruldu.

Sivaslılara Yeni İş İmkanı Projesi

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, Sivas TSO tarafından imzalanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu protokol ile birlikte, Sivas'ın nitelikli iş gücünü yetiştirme hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin sanayi devlerinden İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği yapılacak.

Protokol, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasında güçlü, kalıcı ve verimli bir bağ kurmayı amaçlıyor. Öğrencilerin sadece teorik bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda pratik deneyim kazanmaları ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor.

Sanayinin İhtiyacı Okul Sıralarından Çıkacak

Meslek liseleri ile firmalar arasında kurulacak eşleşmeler sayesinde öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümünü bizzat ilgili sanayi kuruluşlarında geçirecekler. Makinelerin başında, usta-çırak ilişkisi içerisinde eğitim alma fırsatı bulacaklar. Bu "uygulamalı eğitim" modeli, mezunların iş hayatına adım attıklarında adaptasyon süreçlerini hızlandıracak, özgüvenlerini artıracak ve firmaların aradığı "işi bilen" personel profilini oluşturacak.

Sanayiciler ise potansiyel çalışanlarını okuldayken tanıma, işletmelerinin kültürünü ve gerektirdiği becerileri aktarma fırsatı bulacaklar. Bu sayede, Sivas'ın ekonomik kalkınması için kritik bir adım atılmış olacak.