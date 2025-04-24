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Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Sivas merkezli gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı. 21 ikamette arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:43
Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas merkezli olarak yürütülen ve 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak Sivas, Tokat, Ankara ve Balıkesir'de düzenlendi.

Operasyonda 21 ikamet ve 10 araç üzerinde arama yapan güvenlik güçleri, 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca fişeği, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı fişeği ile 14 sikke ele geçirdi.

Yakalanan 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı....

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 21 ikamet ve 10 araçta arama yapan ekipler, 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca fişeği, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı fişeği ve 14 sikke ele geçirdi.

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