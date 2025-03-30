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Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 01:19
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında, çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, T.Ş. (24), S.Ş. (56), Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti.

Kavganın ardından İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İ.Y., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, mezrada güvenlik önlemleri alarak olası bir durumun önüne geçti.

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