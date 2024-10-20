DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.326.016,1 -0,29%

Sivas'ta Sonbahar Güzellikleri

Sivas'ın doğal güzellikleri sonbahar mevsiminde büyüleyici renklerle doluyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:36
Sivas'ta Sonbahar Güzellikleri

Sivas'ta Doğa ve Sonbahar

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte farklı bir renk paleti sunuyor. Sivas merkezine 82 kilometre mesafedeki bu güzellik, doğa tutkunları için adeta bir cennet haline geliyor.

Dipsiz Göl ve Şelalesi

Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresi, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızı renklerle bezenmiş ağaçlarla dolup taşıyor. Bu renk cümbüşü, bölgeye piknik yapmak üzere gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır.

Pusat Özen Barajı'nın Güzelliği

Sivas'ın Hafik ilçesine 24 kilometre uzaklıkta yer alan Pusat Özen Barajı da sonbahar renkleriyle dolup taşmaktadır. Barajın çevresinde, minaresiyle birlikte ortaya çıkan bir cami, kuraklığın etkisiyle tamamen görünür hale gelmiştir. Bu alan, sonbaharın sunduğu manzaralarla doğaseverlerin ilgisini çekmektedir.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın...

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Dipsizgöl Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi
2
İsrail Ordusu Beyrut'taki Hizbullah Karargâhını Bombaladı
3
Emine Erdoğan'dan MÜSİAD Kadın Zirvesi'ne Vurgu
4
Sivas'ta Sonbahar Güzellikleri
5
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi'nde Açıklamalar
6
Aksaray'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi
7
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’