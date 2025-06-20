Sivas'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trajik kaza, D-100 kara yolunda yaşandı. Yol kenarında yürüyen iki kadına tır çarptı. Olayda 70 yaşındaki Yayla Koçyiğit hayatını kaybederken, Neriman Batmaz ağır yaralandı.

Tır, A.A. (43) yönetimindeki 85 AA 283 plakalı araç ile Gökdere köyü yakınlarında yürüyen iki kadına çarparak büyük bir kazaya neden oldu. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri intikal etti.

Yapılan incelemelerde Koçyiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı Batmaz hemen ambulans ile Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Koçyiğit'in cenazesi ise otopsi işlemleri için hastanenin morguna sevk edildi.

Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarında yürürken tırın çarptığı 2 kadından biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.