DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.111.958,96 -0,11%

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada araç devrildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 11:49
Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve bu talihsiz olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde gerçekleşti. N.Y. yönetimindeki 42 APT 831 plakalı otomobil, M.A. idaresindeki 58 AAH 075 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan H.Y. ve B.Y., ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Coğrafi İşaretli 'Narince' Bağ Yaprağında Hasat Devam Ediyor
2
YKS'ye Son Anda Yetişen Öğrenciden Jandarmaya Teşekkür
3
Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Başladı
4
Gazze'nin Tek Kadın Balıkçısı Madleen, Umutların Gemisinde: 'Mesaj Ulaştırdık'
5
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail’in Saldırganlığı Açıktan İsrail Sorunudur"
6
İstanbul'da İsrail'in İran’a Yönelik Saldırıları Protesto Edildi
7
Şam'da 'Nazım Paşa Sempozyumu' ile Tarihe Tanıklık Edildi

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!