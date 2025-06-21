Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve bu talihsiz olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde gerçekleşti. N.Y. yönetimindeki 42 APT 831 plakalı otomobil, M.A. idaresindeki 58 AAH 075 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan H.Y. ve B.Y., ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.