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Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kangal'da devrilen otomobilin sürücüsü E.S. 23, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:24
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik Otomobil Kazası

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, E.S. (23) yönetimindeki 44 AEV 015 plakalı aracın, Sivas-Malatya kara yolunda Kangal ilçesi Hacıhasanlar mevkisinde devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza haberinin ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplumda hüzün yaratan bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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