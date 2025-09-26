Sivas'ta trafik kazası: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi defnedildi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Karkın köyünde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:59
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

Kazazedelerin kimlikleri ve otopsi işlemleri

Kazada hayatını kaybedenlerin Mehmet İncir (67), Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan (70) olduğu belirtildi. Naaşlar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze töreni ve defin

Cenazeler, Karkın köyü'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene kazazedelerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş katıldı.

Kaza anına ilişkin bilgiler

Olay, 24 Eylül'de Karkın köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet İncir yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp devrilerek uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ile araçtaki Halit Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

