Sivas'ta Yaralı 'Garip' İsimli Dağ Keçisi Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Çamlıca köyünde bulunan hayvan koruma ekiplerine teslim edildi

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyü yaylasında koyun otlatırken yaralı bir dağ keçisi ile karşılaşan Mücahit Dikenova, hayvanı evinin yanındaki ahıra alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Koruma altına alınan dağ keçisine Garip adı verildi. Yerel ekiplerin gözetiminde yapılan bakım ve tedavinin tamamlanmasının ardından keçi, yetkililerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tedavi edilip doğaya salınan Garip'in kurtarılması, bölgedeki yaban hayatı koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralı halde bulunan Garip, tedavisinin ardından doğaya salındı