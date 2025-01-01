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Sivas'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri: Zeynep Asel ve Alvin Dünyaya Geldi

Sivas'ta 2025 yılına merhaba derken yeni bebekler doğdu. Zeynep Asel ve Alvin, kentteki hastanede hayata gözlerini açtı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:49
Sivas'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri: Zeynep Asel ve Alvin Dünyaya Geldi

Sivas'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

2025 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda Sivas'ta hayat bulan bebekler, ailelerine büyük bir sevinç yaşatıyor. Sivas Numune Hastanesi'nde saat 00.01'de doğan bebeklerden biri, Oğuzhan ve Sevil Yıldız çiftinin dördüncü çocuğu olan Zeynep Asel oldu. Zeynep Asel, 3 kilo 450 gram olarak hayata merhaba dedi.

Haiti'li Aileden Alvin

Yeni yılın diğer bebek ise Haiti'li Djeby Cajuste ile Türk eşi Şevval Çisil Cajuste’nin oğlu Alvin oldu. Alvin, 3 kilo 700 gram ağırlıkla dünyaya geldi.

Baba Djeby, eşi Şevval ile üniversite eğitimi için Sivas'a geldiklerinde tanıştıklarını belirtti. Mutlulukla duygularını paylaşan Djeby, "Bu güzel kızla tanıştım ve evlendik. O kadar sevindim ki bir şey söyleyemiyorum. Çok ilginç ve çok enteresan bir hikayemiz var," dedi.

Valinin Ziyareti ve Hediyeler

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBBM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun, hem Zeynep Asel hem de Alvin'i ziyaret ederek altın hediye etti. Bu ziyaret, aileler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kalacak.

Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri...

Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri verildi.

Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri...

Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri verildi.

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