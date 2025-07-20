DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.767.728,91 -0,28%

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağa Çarptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü dağa çarparak kazaya sebep oldu. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:29
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağa Çarptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağa Çarptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Has Ağrılı Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ölü ve Yaralıların Olduğu Belirtildi

Kaza sonucunda, ilk belirlemelere göre meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Ekipler, kaza yerinde olumsuz koşulları göz önünde bulundurarak kurtarma çalışmlarını sürdürmektedir.

Olayla ilgili detaylar netleşirken, otobüsün sürücüsü ve plakası hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Kazanın sebebi araştırılmakta ve görevli ekipler olay yerinde çalışmalara devam etmektedir.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mehmet Murat Çalık'ın Tedavisine Destek
3
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı
4
Düzce'deki Örtü Yangını İtfaiye ve Vatandaşların İşbirliğiyle Söndürüldü
5
Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
6
Ardahan'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı