Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağa Çarptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağa Çarptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Has Ağrılı Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ölü ve Yaralıların Olduğu Belirtildi

Kaza sonucunda, ilk belirlemelere göre meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Ekipler, kaza yerinde olumsuz koşulları göz önünde bulundurarak kurtarma çalışmlarını sürdürmektedir.

Olayla ilgili detaylar netleşirken, otobüsün sürücüsü ve plakası hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Kazanın sebebi araştırılmakta ve görevli ekipler olay yerinde çalışmalara devam etmektedir.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.