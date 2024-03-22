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Sivas’ta yollar kapandı! Şehir beyaz esaret altında

Sivas’ta etkili olmaya devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, bazı yolların kapanmasına neden oldu. Kapanan yollar nedeniyle 109 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:04
Sivas’ta yollar kapandı! Şehir beyaz esaret altında

Sivas, kara teslim oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, 109 köye ulaşım yolları kapandı. Ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılabilmesi için ekipler çalışma başlattı. Yolların açılması ve kardan temizlenmesi için yapılmakta olan çalışmalarda, ölüm, doğum ve hastalık gibi durumların yaşandığı yerlere ise öncelik verildiği öğrenildi.

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