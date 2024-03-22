Sivas’ta yollar kapandı! Şehir beyaz esaret altında

Sivas, kara teslim oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, 109 köye ulaşım yolları kapandı. Ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılabilmesi için ekipler çalışma başlattı. Yolların açılması ve kardan temizlenmesi için yapılmakta olan çalışmalarda, ölüm, doğum ve hastalık gibi durumların yaşandığı yerlere ise öncelik verildiği öğrenildi.