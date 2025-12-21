DOLAR
Sivas TBMM’den İstiklal Madalyası Talep Ediyor

Sivas Kent Konseyi öncülüğündeki STK’lar, TBMM’ye ‘İstiklal Madalyası ve Berat Belgesi’ talebi sunma kararı aldı; başvuru siyasetçiler aracılığıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:33
Sivas TBMM'den İstiklal Madalyası Talep Ediyor

Sivas TBMM'den İstiklal Madalyası Talep Ediyor

Kent Konseyi ve STK'lar resmen başvuru kararı aldı

Sivas Kent Konseyi öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşları, TBMM aracılığıyla şehrin İstiklal Madalyası ve Berat Belgesi ile taltif edilmesi yönünde karar aldı. Toplantıda oluşturulan talep metninin önümüzdeki günlerde siyasetçiler aracılığıyla Meclis'e sunulması planlanıyor.

Toplantıda Sivas'ın Milli Mücadele dönemi boyunca oynadığı rol vurgulanırken, karar metni sivil toplum kuruluşlarının mutabakatıyla hazırlandı. Katılımcılar, şehrin tarihî katkılarının resmi olarak tescil edilmesi gerektiğini belirtti.

Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın, Sivas'ın Ankara'dan sonra Milli Mücadelenin en uzun süre yönetildiği merkezlerden biri olduğunu belirtti ve Sivas halkının Mustafa Kemal Paşa ve heyetine verdiği desteği şu sözlerle aktardı:

Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda Sivas iline İstiklal Madalyası’nın verilmesi hakkında değerlendirmeler yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na dilekçemizi sunmak üzere dilekçeyi toplantıda okuduk. Hiçbir ille kendimizi kıyaslamıyoruz çünkü her bir ilimiz son derece kıymetlidir. Ama şunu unutmayalım ki Sivas, Ankara’dan sonra Milli mücadelenin en uzun süre yönetildiği ve Mustafa Kemal Paşa’nın heyetinin Sivas’ta kalarak, tüm faaliyetleri buradan organize ettikleri bir merkezdir. Sivas halkı, gerek İstanbul ve işgal kuvvetlerin baskınlarına rağmen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Kongre binasının eşyalarını evlerinden getirmişler, sürekli ikramlarda bulunmuşlar, evlerinde misafir etmişler ve onların can güvenlikleri için her türlü fedakarlığı yapmışlardır. Sivas, İstiklal Madalyası'nı her şekilde hak eden bir şehir. Bunu tarih ortaya koyuyor. Sivas, bu hak ettiği madalyaya şehrin bir müzesinde sergilenmesinde büyük bir gurur duyacaktır. Ben buna yüzde yüz hak ettiğine inanıyorum.

Yetkililer, dilekçenin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından sürecin takipçisi olacaklarını, konunun siyasi kanallarla hızlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Öne çıkan talep: Sivas'a TBMM tarafından İstiklal Madalyası ve Berat Belgesi verilmesi ve madalyanın şehirde bir müzede sergilenmesi talebi.

