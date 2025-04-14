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Sivas Valiliği'nden Zirai Don Açıklaması: Meyvecilikte Büyük Zarar

Sivas'ta zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde büyük zararlar meydana geldi. Valilik detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:03
Sivas Valiliği'nden Zirai Don Açıklaması: Meyvecilikte Büyük Zarar

Sivas'ta Zirai Donun Etkileri

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararların meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı havanın, aniden düşen sıcaklıklarla birlikte tarım alanlarında zirai dona neden olduğu belirtildi.

Hasar Gören İlçeler

Özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem gibi meyve türlerinin bulunduğu Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçeleri başta olmak üzere tüm il genelinde önemli zararlar yaşandığı ifade edildi. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 4 ile 15 derece arasında seyrettiği belirtildi.

Zarar Oranları ve Devlet Desteği

Açıklamada, yaşanan don olayları sonucunda meyvecilik faaliyetlerinde yüzde 70-100 oranında zararların meydana geldiği vurgulandı. Valilik, kaymakamlıklar ve Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sahada tespit ve raporlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre, tarla bitkileri ürünlerinde önemli bir zarar görülmediği kaydedildi.

Çiftçilere Geçmiş Olsun Dilekleri

Valilik, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin yanında olacağını ifade ederek, “Devletimiz, zirai don olayı sonrasında üretimin devamlılığını sağlamak adına çiftçimizin emeğini ve alın terini koruyacaktır”

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana...

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi.

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