Siverek'te Kemaliye Çarşısı'nda Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kemaliye Çarşısı'nda çıkan kavgada 4 kişi yaralandı; yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:13
Olay Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısında iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı.

Tartışma sırasında tabure ve sandalyelerin de kullanıldığı belirtilirken, olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralananların isimleri ve yaşları şöyle: Remzi İ. (37), Abdulmuttalip İ. (54), Ferdi İ. (32) ve Levent İ. (33).

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

