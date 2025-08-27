Siverek'te Kemaliye Çarşısı'nda Kavga: 4 Yaralı

Olay Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısında iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı.

Tartışma sırasında tabure ve sandalyelerin de kullanıldığı belirtilirken, olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralananların isimleri ve yaşları şöyle: Remzi İ. (37), Abdulmuttalip İ. (54), Ferdi İ. (32) ve Levent İ. (33).

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.