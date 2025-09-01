Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Olayın Detayları

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücü: E.E. (43) idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlamasıyla arızalandı.

Jant üzerinde bir süre ilerleyen tırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.