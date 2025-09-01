DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,17 -0,18%
ALTIN
4.596,66 -0,75%
BITCOIN
4.473.939,16 0,28%

Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiği patlayınca çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:17
Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Olayın Detayları

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücü: E.E. (43) idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlamasıyla arızalandı.

Jant üzerinde bir süre ilerleyen tırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
2
Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor
3
Kocaeli'de Otobüs Şoförü Heimlich ile 3 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı
4
Tammun'da araca ateş: Aynı aileden 5 Filistinli yaralandı
5
Kocaeli'de "Barış İçin Sessizlik" Etkinliği Düzenlendi
6
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
7
Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Yürüyüşünde

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark