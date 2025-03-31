Siyasi Partiler Ramazan Bayramı'nda AK Parti'yi Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı Ziyaretleri

AK Parti Genel Merkezi, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde, siyasi dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Belgin Uygur'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklamada, toplumun kutuplaştırılmasına ve yerli kaynaklara karşı düşmanca tavırlara dikkat çekti. Uygur, "Bu bakış açısını kabul etmiyoruz," dedi.

MHP Heyeti ve Bayramlaşma

AK Parti'ye ilk ziyareti gerçekleştiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki heyet, bayramlaşma programında Uygur ile bir araya geldi. Uygur, Gazze'deki zulme karşı liderlik vurgusu yaparak, "Daha adil bir dünya mümkün" dedi.

İ İstanbul'daki Soruşturmalar Üzerine

Uygur, İBB'ye yönelik soruşturmaların yasal çerçevede olduğunu belirtti. "Yargı bağımsız ve bu iddiaların arkasındaki delilleri ortaya koyanlar kendi içlerinden, Türkiye bir hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Gazze ve Türkiye'nin Huzuru

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Türkiye'deki huzurun hedef alındığını belirterek, "Yaşadığımız acı tecrübelerden ders çıkarmak gerekiyor," dedi. Gazze'deki duruma dikkat çeken Büyükataman, vicdansızlığa karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Örgütlü Kargaşaya Dikkat!

Büyükataman, terörize edilmeye çalışılan sokaklarla ilgili endişelerini dile getirerek, "Sinsi bir plan olduğunu görmek gerekir," şeklinde uyarıda bulundu.

Diğer Parti Heyetleri de Ziyarette Bulundu

MHP’nin ardından AK Parti Genel Merkezi’ni, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri de ziyaret etti. Bu bayramlaşma programı, farklı partiler arasında birlik ve dayanışma mesajları vermek açısından önem taşıdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur (sağda) başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin (sağ 2) başkanlığındaki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde görüşerek bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur (sağda) başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin (sağ 2) başkanlığındaki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde görüşerek bayramlaştı.