Siyasi Partilerin Mali Denetimleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

Anayasa Mahkemesi'nden Önemli Mali Denetim Kararları

On siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu denetimler, 2020 yılına ait finansal hesapları kapsıyor.

Denetim Kapsamındaki Partiler

Yapılan denetimler sonucunda gerçek hesapları değerlendirilen siyasi partiler şunlardır: Liberal Demokrat Parti, Demokrat Parti, Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Gelecek Partisi, Türk ve Dünya Birliği Partisi ile Ebedi Nizam Partisi.

Denetim Sonuçları

Anayasa Mahkemesi, 2020 yılına ait kesin hesapların elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi. Bu karar, siyasi parti mali denetim süreçlerinin şeffaflığı açısından büyük bir öneme sahiptir.