Siyonizm Karşıtı Hahamlar, İsmail Heniyye'nin Cenaze Töreninde

Siyonizm Karşıtı Hahamlar, Heniyye'nin Cenazesine Katıldı

Katar'da düzenlenen cenaze töreninde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi anmak için bir araya gelen Neturei Karta hahamları, "Yahudiler Siyonist değildir" yazılı pankartlar açarak destek verdiler.

Cenaze Töreninin Detayları

Heniyye'nin cenaze törenine, Kudüs karşıtı tutumlarıyla bilinen Neturei Karta adı altında toplanan uluslararası Siyonizm karşıtı Yahudi kuruluşunun temsilcileri katıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, bu hahamların, geçtiğimiz gün suikaste uğrayan İsmail Heniyye’nin cenaze törenine katıldıkları belirtildi. Kınama Mesajı

Neturei Karta, yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin Siyonist İsrail güçleri tarafından öldürülmesini" şiddetle kınadı. Açıklamada yer alan ifadeler; "Bu cinayet, Gazze Şeridi'nde süregelen soykırım kapsamında gerçekleşmiştir" şeklindeydi.

Geçmişteki Şiddet ve İşgal

Ayrıca, bildiride, "Heniyye'ye yönelik şiddet Siyonizm ile başladı ve Filistin'in işgaliyle bağlantılıdır" denildi. Filistin'deki barış ile Yahudi ve Filistinli yüzbinlerce insanın yaşamını kaybetmesinin tarihi işgalle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi. Heniyye'nin Defni

İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran’da suikaste uğramıştı. Cenaze töreni, Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde yapıldı ve naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.