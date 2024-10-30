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Siyonizm Karşıtı Yoav Litvin'in Değerlendirmeleri

Yoav Litvin, İsrail'in soykırımcı genişleme politikalarını Batı'nın desteğiyle sürdürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:09
Siyonizm Karşıtı Yoav Litvin'in Değerlendirmeleri

Siyonizm Karşıtı Yahudi Yazarın Açıklamaları

ABD'li yazar ve nörobilim uzmanı Yoav Litvin, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarını değerlendirerek, ülkenin soykırımla genişleme politikasını Batı'nın desteklediği bir çerçevede ele aldı.

İsrail'in Politikaları ve Soykırım Kavramı

Litvin, Gazze'de yaşananların "tam anlamıyla soykırım" olduğunu ifade ederek, "Bu bir çatışma değil. Burada bir zalim ve bir mazlum var," dedi. Filistin'e yönelik saldırıları, İsrail'in toprak gasbı sürecinin bir parçası olarak tanımladı.

'Büyük İsrail' İdeolojisinin Zararlı Sonuçları

Yazar, "Büyük İsrail" ideolojisinin, >Yahudi devletini meşrulaştırmak için kullanılan bir "peri masalı" olduğunu belirtti. Bu ideolojinin, Batı'nın emperyal çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Batı’nın Desteğiyle Devam Eden Soykırım

ABD ve diğer Batılı güçlerle sağlanan cezasızlık ile İsrail'in soykırım temelli genişleme politikalarının sürdüğünü kaydeden Litvin, "Bu destek, İsrail'in bu politikaları sürdürmesi için gereken gücü sağlıyor," dedi.

Antisemitizm Üzerine İfadeler

Litvin, siyonizmin, Yahudilik ile karıştırılmasının Batı emperyalizminin bir propaganda aracı olduğunu belirterek, bu iki kavramın ayrılması gerektiğini söyledi. "Siyonist propaganda, dünyadaki antisemitizmin başlıca itici gücüdür," ifadesini kullandı.

Sonuç

Yahudi kökenli olmasına rağmen, meselesini bilimsel bir bakış açısıyla ele aldığını belirten Litvin, siyonizm ve Yahudilik arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. "Siyonizm, Batı emperyalizminin propaganda hilesidir," dedi.

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