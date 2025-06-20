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Slovakya'dan Gazipaşa'ya İlk Charter Uçuşlar Başladı

Slovakya'nın Bratislava kentinden Gazipaşa Havalimanı'na ilk charter uçuşla 178 yolcu geldi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:56
Slovakya'dan Gazipaşa'ya İlk Charter Uçuşlar Başladı

Slovakya'dan Gazipaşa'ya İlk Charter Uçuş Heyecanı

Alanya'nın Gazipaşa Havalimanı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan gelen ilk charter uçuşunu ağırladı. 178 yolcu, Corendon Havayolları'nın düzenlediği uçuşla Alanya'ya iniş yaptı.

Karşılama Töreni Coşkusu

Tören, Alanya Belediyesi'nin düzenlemesiyle gerçekleştirildi. Dertur Grup ve Exim Kartago Tours Fischer Tur Operatörü'nün işbirliği ile düzenlenen bu özel uçuş için havalimanında bir karşılama etkinliği yapıldı. Uçak, pistteki su takı gösterisi ile karşılandı.

Protokol üyeleri, uçağın kabin ekibi ve gelen yolculara çiçek takdim etti. Ayrıca, mürettebat için üzerinde uçuş rotası bulunan bir pasta kesildi ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Turistler İlk Anlarını Yaşadı

Uçaktan iniş yapan turistler, karşılama töreninin ardından konaklayacakları otellere dirigirtiler.

Uçuş Programı

Her perşembe düzenlenecek uçuşlar, 28 Eylül'e kadar devam edecek.

Törene Katılan Önemli İsimler

Törene, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Burhan Sili, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün, Dertur yöneticileri ve havalimanı yetkilileri katıldı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk...

Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 178 yolcu geldi. Slovakya'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk...

Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 178 yolcu geldi. Slovakya'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

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