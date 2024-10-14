Slovenya'dan Gazze İçin Acil Barış Çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan Önemli Açıklamalar

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ve bu konuda acilen adım atılması gerektiğini ifade etti.

Sivillerin Korunması ve Yardım Talebi

Bakan Fajon, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sivillerin korunmasını ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Fajon, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

"Bu tür olaylar uluslararası hukuka aykırıdır ve Lübnan'daki UNIFIL çalışmalarını desteklemekteyiz," diyen Fajon, durumu "ağır suç" olarak nitelendirdi.

Yaptırım Çağrısı ve UNRWA Desteği

Bakan, uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli liderlere ve insan haklarını ihlal edenlere yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Bunun yanı sıra, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek vermeye devam edeceklerini belirtti.