Slovenya Suriye'deki Gelişmelere Yanıt Olarak Sınır Kontrollerini Sıkılaştırdı

Slovenya Sınır Kontrollerini Sıkılaştırma Kararı Aldı

Slovenya, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerinin Hırvatistan ve Macaristan sınır geçişlerinde kontrolleri artırma kararı aldığını belirtti.

İç Kontroller Artıyor

Poklukar, ülke içindeki kontrollerin de artırıldığını ifade ederek, sınır kapılarında Noel tatili nedeniyle uzun kuyrukların oluşabileceği uyarısında bulundu. 2023 yılının Ekim ayından bu yana Schengen ülkeleri olan Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden başlatan Slovenya'nın, bu uygulamanın süresini 21 Haziran 2025'e kadar uzattığı açıklandı.

Yasa Dışı Geçişler Artıyor

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, polis 2024'ün 11 ayında 44 bin 331 yasa dışı geçiş tespit etti. Bu yasa dışı geçişlerin çoğunun Suriye'den geldiği bildirildi.