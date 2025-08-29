Smotrich'ten Tartışmalı Çağrı: Gazze'nin Kuzeyini "Açlık ve Susuzluktan Öldürecek" Bölge Yapın

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich düzenlediği basın toplantısında İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu ve İsrail ordusunun bu bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savundu.

Ayrıca Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bunun Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe yol açacağı uyarısında bulundu.