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Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen İmam Hayatını Kaybetti

Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam Ahmet Yusuf Topaloğlu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:38
Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen İmam Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Trajik Olay: İmam Gazdan Zehirlendi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen 24 yaşındaki İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti.

Olayın Detayları

20 Ocak tarihinde, kırsal Gündüz Mahallesi'nde ikamet eden Topaloğlu, sobadan sızan gazdan etkilenerek ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Öncelikle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen imam, burada acil tedavi altına alındı.

Daha sonra durumu ciddileşen Topaloğlu, Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 5 gün süren mücadelenin ardından genç imam, hayata veda etti.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden imam için Erzurum'a geri getirilen cenazesi, bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'nde düzenlenecek olan cenaze töreniyle defnedilecektir.

Bu trajik olay, bölgede soba kullanımı ve gaz sızıntıları konusundaki güvenlik önlemlerine dikkat çekmektedir.

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