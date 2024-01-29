Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı

Düzce Üniversitesi, mülakatsız 69 personel alımı yapacak. Başvuruların 22 Ocak ile 5 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edileceği duyuruldu. İlan kapsamında büro personeli, şoför, gassal, hasta bakıcı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, hemşire, eczacı, diğer sağlık personeli, odyolog, anestezi teknikeri, elektronörofizyoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar ve patoloji, biyomedikal cihaz teknolojileri teknikeri, mobilya teknisyeni, inşaat teknisyeni gibi farklı alanlarda personel alımı gerçekleştirilecek. İşte detaylar...





ÜNİVERSİTE MEMUR ALIMI YAPIYOR

Başvuru süreci 22 Ocak ile 5 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. İlgili kadrolar için alınacak personellerin nitelikleri ve detayları, ilanın yayımlandığı Düzce Üniversitesi'nin resmi duyuru sayfasında bulunabilir. Bu kapsamda adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında online olarak gerçekleştirebilecekler.





Düzce Üniversitesi'nin bu personel alımı ilanı, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve çeşitli becerilere sahip adaylara kapılarını açmaktadır. Söz konusu alımlar, üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek personelleri kapsamaktadır. Başvuru sürecinde adayların ilgili kadrolar için belirlenen genel ve özel şartları dikkatle incelemeleri ve gerekli belgelerle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu alımlar, üniversitenin çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan personel eksikliklerini karşılamayı hedeflemektedir.

Mülakatsız gerçekleştirilecek olan personel alım süreci, adaylara eşit fırsatlar tanıyarak nitelikli ve uzman personel kazanmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda adayların başvuru sürecine dikkat etmeleri ve gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sunmaları önemlidir. Adaylar, başvurularının sonuçlarını takip ederek alımla ilgili gelişmelerden haberdar olabilirler.

Düzce Üniversitesi, sözleşmeli 69 personel alımı başvurularını kabul edecek. Başvurular en az ortaöğretim mezunu adaylardan alınacak ve belirli şartları taşıyan adaylar arasından seçim yapılacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalı ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre yapılan araştırma sonucunun olumlu olması gerekiyor.

Lisans mezunları için 2022-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olma şartı aranacak (Eczacı pozisyonu hariç). Başvurular, www.personel.duzce.edu.tr adresindeki "Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri" kısmından online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci, 22 Ocak - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. İlan kapsamında büro personeli, şoför, gassal, hasta bakıcı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, hemşire, eczacı, diğer sağlık personeli, odyolog, anestezi teknikeri, elektronörofizyoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar ve patoloji, biyomedikal cihaz teknolojileri teknikeri, mobilya teknisyeni, inşaat teknisyeni gibi farklı alanlarda personel alımı yapılacak.

Başvuru sürecinde adayların ilgili kadrolar için belirlenen genel ve özel şartları dikkatle incelemeleri ve gerekli belgelerle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu alımlar, üniversitenin çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan personel eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. Mülakatsız gerçekleştirilecek olan bu alımlarla üniversite, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve çeşitli becerilere sahip personeller kazanmayı hedeflemektedir.

https://www.finans7.com/documents/newsDocument?fileName=d%C3%BCzce%20%C3%BCniversitesi%20persdnfas.pdf

