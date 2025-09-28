Sofya'da CodeFashion Runway: Türkiye'nin Katkısıyla Balkan Moda Rüzgarı

Sofya'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği katkısıyla düzenlenen CodeFashion Runway'de Türkiye ve Balkan ülkelerinden tasarımcıların sonbahar/kış koleksiyonları tanıtıldı.

Başkent Sofya'da, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin katkısıyla düzenlenen CodeFashion Runway defilesi, sonbahar/kış koleksiyonlarını moda dünyasına sundu. Etkinlik, Balkan coğrafyasından ve Türkiye'den önemli tasarımcıları bir araya getirdi.

Katılımcılar ve koleksiyonlar

Defilede Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonları yer aldı. Sunulan çizgilerde bölgesel dokunuşlar ve mevsime uygun detaylar dikkat çekti.

Etkinliğe, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Sofya'daki yabancı diplomatlar, sanat, spor ve siyaset dünyasından tanınmış isimler, basın mensupları ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Türk tasarımcıdan Balkan vurgusu

Özlem Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defilede yer alan koleksiyonunun Balkan ülkelerine özgü renkleri barındırdığını belirtti. Süer, koleksiyonunda kökler ve dokular temasının öne çıktığını ve tasarımlarında Balkan kültürünün etkisinin hissedildiğini söyledi.

Sofya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Süer, "Umarım bugünden itibaren buradan bir Balkan modası dünyaya yayılır ve benim de katkım olmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.

