Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor

Sofya'da 'Dostluk' sergisi kapılarını açtı

Sredetz Galerisi'nde 45 sanatçının eserleri bir arada

Sredetz Galerisi'nde açılan 'Ruhun Rengi ve Şiiri' başlıklı 6. Uluslararası Dostluk Sergisi, Bulgaristan başkenti Sofya'da sanatseverlerle buluştu. Sergide büyük bölümü Türk olmak üzere 45 sanatçının tabloları yer alıyor; aralarında Almanya, Romanya ve ev sahibi Bulgaristan'dan sanatçıların eserleri de bulunuyor.

Serginin küratörü ve ressam Rafiye Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada simgesel eserleriyle katılan her bir sanatçının kendisinden bir etki bırakacağından eminim." dedi ve serginin Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda da açılacağını belirtti.

Seremin açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Biz dostumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'la her alanda çok mükemmel ilişkilere sahibiz." ifadelerini kullandı. Uyanık, iki toplum arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı etkileşimin arttığını vurgulayarak, "Özellikle kültürel faaliyetlerin bunda çok etkisi olduğuna içtenlikle inanıyoruz. Bu kültür ve tanıtım faaliyetleri dostluğumuzu pekiştiriyor. İnsanlarımızın birbirlerini daha iyi tanımalarına vesile oluyor." diye konuştu.

Sergiye "Leyla" isimli tablosuyla katılan ressam Filiz Şahin, Bulgaristan'a ilk kez geldiğini belirterek, "Sanatın birleştirici gücünden yararlanarak burada dostlarla tanışma fırsatı elde ettim. Yaptığım resimler dışavurumcu tarzında. Yalnızlık katmanları, geçmişe yolculuk, geçmişle geleceği birleştiren imgeler kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eserlerinde lotus çiçeğini mecaz olarak kullanan Berna Bozkurt ise, "Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Sofya'da bulunmak, onun anılarını yad etmek benim için çok kıymetli." diye konuştu.

Bulgar sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan sergi, ziyaretçilere açık olup 5 Eylül'e kadar görülebilecek.

Bulgaristan'da 6. Uluslararası Dostluk Sergisi, başkent Sofya'daki Kültür Bakanlığına bağlı Sredetz Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (solda) da katıldı.