Soğuk Hava Cildi Sessizce Yıpratıyor: Uzman Önerileri

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, soğuk havanın cildi yıprattığını ancak doğru bakım alışkanlıklarıyla etkilerinin azaltılabileceğini belirtti. Kış aylarında sık görülen kuruluk, çatlama ve hassasiyetin önüne geçmek için basit ama etkili öneriler sundu.

Kışın cilde etkileri ve nemlendirme

Soğuk hava ve düşük nem, cildin su kaybını hızlandırır; eller, yüz ve dudak gibi bölgeler daha çabuk kurur ve çatlayabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı yalnızca ihtiyaç halinde hatırlanmamalı, düzenli bir alışkanlık haline getirilmelidir.

"Özellikle eller, yüz ve dudaklar daha hızlı kurur ve çatlayabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı yalnızca ihtiyaç halinde hatırlanmamalı, düzenli bir alışkanlık haline getirilmelidir. Kuru ciltler için yoğun içerikli, yağ bazlı, yağlı ve karma ciltler için ise su bazlı ürünler tercih edilmelidir. Soğuk hava, egzama gibi kronik cilt hastalıklarının şikayetlerini artırabilir; kaşıntı, kızarıklık ve pullanma daha belirgin hale gelir. Sert sabunlar ve alkol içeren temizleyiciler kış aylarında cildi tahriş edebileceğinden sabunsuz, cilt bariyerini koruyan ve nemlendirici özelliği olan temizleyiciler kullanılmalıdır" diye konuştu.

Ilık su ile duş alın

Soğuk havalarda sıcak duş alma isteği artsa da, çok sıcak su cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğu artırır. Duş süresinin kısa tutulması ve su sıcaklığının ılık seviyede olması önem taşır.

"Kış aylarında duş süresi kısa tutulmalı, suyun çok sıcak olmamasına özen gösterilmeli" dedi.

"Kış aylarında duş süresi kısa tutulmalı, suyun çok sıcak olmamasına özen gösterilmelidir. Duş sonrası ilk birkaç dakika içinde nemlendirici sürmek cildin nemi hapsetmesine yardımcı olur. Isıtıcılar cilt nemini azaltır kapalı alanlarda kullanılan kalorifer ve klimalar, havadaki nem oranını düşürür. Bu durum cildin daha hızlı kurumasına neden olur. Ortam nemlendiricileri kullanmak ya da odada bir kap içerisinde su bulundurmak cilt sağlığını destekler. Dudaklarda çatlama, ellerde kuruluk ve hatta ağrılı yarıklar kış aylarında oldukça sık görülür. Bu bölgeler için yoğun nemlendirici ve onarıcı ürünler kullanılmalıdır. Özellikle dışarı çıkmadan önce cilt korunmalı, ayrıca gece bakımına da özen gösterilmelidir. Sık el yıkayan kişiler el kremi kullanımını artırmalıdır" şeklinde konuştu.

Güneş koruyucu ve diğer korunma yöntemleri

Kışın güneşin zararlı etkilerinin azaldığı düşünülse de UV ışınları yıl boyunca cilde zarar verebilir; özellikle karlı günlerde yansıma etkisi riski artırır. Bu nedenle kışın da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir.

"Özellikle karlı havalarda yansıma etkisiyle güneş ışınları cilt üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Bu nedenle kış aylarında da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir. Kışın hassaslaşan cilde sık peeling yapmak, koruyucu tabakaya zarar verebilir. Bu durum kızarıklık, pullanma ve egzama şikayetlerini artırır. Peeling gerekiyorsa haftada en fazla bir kez ve nazik ürünler yardımıyla uygulanmalıdır. Dışarı çıkarken atkı, bere ve eldiven kullanmak cildin doğrudan soğuğa maruz kalmasını önleyen etkili bir korunma yöntemidir. Özellikle yüz ve ellerin rüzgarla temasını azaltmak, ciltte meydana gelebilecek tahrişi engeller. Beslenme ve su tüketimi cilt sağlığını etkiler. Kışın su içme alışkanlığı azalabilir ancak yeterli su tüketimi cildin nem dengesini korur. Omega-3, vitamin ve mineral açısından zengin beslenme de cildin kendini yenilemesine destek olur."

Öne çıkan öneriler: Ilık suyla kısa duş, duş sonrası hızla nemlendirici uygulama, sabunsuz temizleyiciler, kışın güneş koruyucu kullanımı, ortam nemlendirme ve koruyucu giysiler (atkı, bere, eldiven).

