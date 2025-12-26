DOLAR
Soğuk Isırması (Frostbite) Uyarısı: Yanlış Tedavi Ampütasyona Götürebilir

Dr. Muhammed Burak Yücel, soğuk ısırması (Frostbite) belirtileri, yanlış tedavi riskleri ve korunma yöntemlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:50
Memorial Kayseri'den soğuk ısırması (Frostbite) uyarısı

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, soğuk ısırması olarak bilinen Frostbite hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Yücel, uygulanan yanlış tedavinin ampütasyona kadar varabileceğini vurguladı.

Belirtiler ve risk grupları

Dr. Yücel, soğuk havalara uzun süre maruziyetin dokularda iskemi yani beslenme bozukluğuna yol açtığını belirtti. Özellikle askerler ve dağcılar gibi risk grupları ile yoğun alkol kullanımının ardından uzun süre soğukta kalanların risk altında olduğunu söyledi. Akral bölgeler — burun, kulak, el ve ayak parmakları — en sık etkilenen alanlardır.

Klinikte etkilenen dokularda karıncalanma, uyuşma ve solukluk gözlenebildiğini, hafif vakalarda deri renginin beyaz-gri, daha ağır vakalarda ise mavi-mor renge döndüğünü anlattı. Beslenmenin bozulmasına paralel olarak doku sertliği, su dolu veziküller (büller) de görülebilir.

Yanlış uygulamalar ciddi sonuçlar doğuruyor

Dr. Yücel, özellikle tedavi sırasında yapılan hataların riskleri konusunda net konuştu: "Isıtılan organın yeniden soğuğa maruz bırakılmaması gerekiyor". Yeniden soğuk maruziyeti, tedaviyi geri döndürülemez şekilde kötüleştirerek amputasyona kadar gidebilecek komplikasyonlara yol açabilir.

Tedavi protokolü olarak öncelikle soğuk maruziyetinin hemen sonlandırılması gerektiğini belirtti. Etkilenen bölgenin 37-39 derece arasındaki suya 20-30 dakika süreyle tutulmasının önerildiğini, sonrasında tekrar soğuğa maruz bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca, etkilenen dokuyu doğrudan ısı kaynağına tutmak, ateşle ısıtmaya çalışmak veya ovalamak gibi uygulamaların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Tedavi seçenekleri ve ileri vakalar

Hafif vakalarda lokal bakıma ek olarak ilaç tedavileri kullanılabildiğini, ileri vakalarda dokularda mikro pıhtılaşma meydana geldiğinde ve organ kaybı riski yüksek olduğunda trombolitik ajanları tercih edilebildiğini belirtti. En şiddetli vakalarda sinir hasarına bağlı hissizlik görülebilir.

Korunma önerileri

Dr. Yücel, soğuktan korunma için şu önlemleri önerdi: sıkı giyinmek, kat kat giysi kullanmak özellikle anemik hastaların daha dikkatli olması gerektiği, termal çoraplar, eldiven ve bere kullanmak, parmakları sürekli hareket ettirmek ve aşırı soğuğa uzun süre maruz kalmamaktır.

Sonuç olarak, soğuk ısırmasında erken tanı, doğru ısıtma prosedürleri ve soğuk maruziyetinin sonlandırılması hayati önem taşıyor.

