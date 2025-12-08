Şok Dalga (ESWT) Lipödemde Ağrıyı Hafifletiyor

Lipödem hastalarında bacaklarda görülen simetrik yağ birikimi, ağrı ve hassasiyet günlük yaşamı kısıtlayabiliyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Çelebi, lipödem tedavisinde şok dalga tedavisi (ESWT) uygulamasının dolaşım ve doku elastikiyeti üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Lipödem nedir ve neden doğru tanı önemlidir

Lipödem, çoğunlukla bacaklarda ve bazen kollarda görülen, simetrik yağ dokusu artışı ile karakterize kronik bir tablo olup dokunmaya karşı hassasiyet, ağrı ve kolay morarma eşlik eder. Hastalık ilerledikçe şişlik hissi, gerginlik ve hareket kısıtlılığı gelişebilir. Uzm. Dr. Göksel Çelebi, lipödemin sıkça obezite veya selülit ile karıştırıldığını belirterek doğru tanının tedavi başarısı için kritik olduğunu vurguladı. Genetik yatkınlık ve hormonal değişimlerin hastalığın gelişiminde temel rol oynadığını ifade eden Çelebi, tedavi yaklaşımının kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.

ESWT nasıl çalışır ve hangi hedeflere yöneliktir

Şok dalga tedavisi (ESWT), cilt altı dokulara uygulanan düşük frekanslı akustik dalgalar aracılığıyla bölgedeki mikrosirkülasyonu artırmayı hedefler. Uygulama ile dolaşımın desteklenmesi, doku sertliğinin yumuşaması ve ağrı hissinin azalması amaçlanır. Seansların sıklığı ve sayısı hastalığın evresi, hastanın doku yanıtı ve eşlik eden şikâyetlere göre planlanır.

Uzm. Dr. Göksel Çelebi tedavinin etkinliğine ilişkin olarak ESWT'nin tek başına bir tedavi olmadığını vurguladı ve en iyi sonuçların genellikle manuel lenf drenajı, kompresyon ürünleri ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile birlikte elde edildiğini belirtti. Tedavi planlamasında hastanın bireysel özelliklerinin gözetilmesi gerektiği ifade edildi.

Yaşam alışkanlıkları tedaviyi destekliyor

Lipödem yönetiminde düzenli yürüyüş, su içi egzersizleri ve kas yapısını koruyan kontrollü hareketlerin dolaşımı desteklediği belirtiliyor. Uzm. Dr. Göksel Çelebi, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmanın, tuz tüketimini azaltmanın ve kompresyon giysilerinin düzenli kullanımının tedavi devamlılığı açısından önemli olduğunu söyledi. Erken tanı konulduğunda ve bireye özel tedavi planı uygulandığında yaşam kalitesinde belirgin iyileşme sağlanabildiğine dikkat çekildi.

Tedavi kararları ve uygulama sıklığı her zaman hekim değerlendirmesi doğrultusunda planlanmalıdır; ESWT uygun hastalarda destekleyici bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

