ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ŞOK Market, Yaz Sıcaklığında Serinlemek İçin Hazırlık Yapıyor

Türkiye'yi etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava dalgasına karşı ŞOK Market, 2 Temmuz 2025 tarihinde raflarında yer alacak indirimli ürünler ile piyasalara yön vermeyi planlıyor. Özellikle, evlerinde klima olmayan vatandaşların ilk tercih ettiği vantilatörler bu kampanyanın yıldızı olacak.

ŞOK 2 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu

Serinlemek isteyenlerin gözdesi olacak sanayi tipi vantilatör, 1.499 TL gibi rekabetçi bir fiyatla sunulacak. ŞOK Market, 2-8 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyası ile rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Vantilatör Fırsatları

Geniş alanlarda etkili olabilen Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör, kullanıcılarına yüksek performans sunacak. Bu ürün, yazın serinlemek isteyenlerin imdadına yetişecek ve piyasada büyük bir ses getirecek.

Kamp ve Plaj Ürünleri İindirimleri

ŞOK Market, yaz tatilini doğada geçirmek isteyenler için de çeşitli ürünler sunuyor. Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL, Güneşlikli Kamp Sandalyesi ise 1.190 TL fiyatıyla raflarda yer alacak. Ayrıca, kamp severler için kamp masası ve termos gibi ürünler de dikkat çekiyor.

Bakım Ürünlerinde İndirimler

Kamp ve plaj ürünlerinin yanı sıra, bakım ürünleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL, Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı ise 2.999 TL fiyatıyla raflarda olacak. Müziği yanınıza taşımak isteyenler için ise Mikado hoparlör seçenekleri mevcut.

ŞOK Market’in bu olağanüstü kampanyası, yaz mevsiminde serinlemek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 2 Temmuz’da başlayacak olan bu fırsatları kaçırmamak için marketlerde yerinizi almayı unutmayın!