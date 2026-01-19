Söke'de Buzağı, Malak, Kuzu ve Oğlak Destekleme İcmalleri Askıda

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme icmallerinin 19-23 Ocak 2026 tarihlerinde askıda olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:37
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerine ilişkin icmallerin askıya çıkarılacağını duyurdu. Yetiştiriciler, askıya çıkarılacak listeleri inceleyerek kayıt bilgilerini kontrol etmesi istendi.

Askı Tarihleri ve Yapılması Gerekenler

İcmaller 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde askıda kalacak. Bu süre zarfında yetiştiricilerin, askı listelerinde yer alan destekleme bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.

Yetkililer, icmal listelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda, askı süresi içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli düzeltmelerin yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

