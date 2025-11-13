Sokhadze’den Uraloğlu’na Başsağlığı ve Türkiye-Gürcistan İş Birliği Vurgusu

Sokhadze’den Uraloğlu’na Başsağlığı ve İş Birliği Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 personelin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazası ele alındı.

Taziye ve dayanışma

Bakan Sokhadze, yaşanan uçak kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve Türkiye ile bu konuda tam bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Stratejik ortaklık ve büyük altyapı projeleri

Toplantıda Uraloğlu, Türkiye ve Gürcistan’ın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı ve kilit roller üstlenen iki stratejik ortak olduğunu vurguladı. Uraloğlu, Türkiye’nin Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi önemli projeler hayata geçirildi" ifadesini kullandı.

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan projelere de değinen Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi eserlerle birlikte kara bağlantısının toplam 6 noktada sağlandığını hatırlattı.

Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesini artırmaya yönelik olarak, "Bakü-Tiflis-Kars hattının potansiyelini artırmak için Gürcistan’daki Ahılkelek istasyonu ile Kars Lojistik Merkezi arasında ray açıklığı uyumlu ikinci bir demiryolu hattı kurulmasının, yük akışını hızlandıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türk müteahhitlerin uluslararası başarısı ve Gürcistan’daki projeler

Uraloğlu, uluslararası alandaki Türk müteahhitlerinin başarılarına da vurgu yaptı. Bu çerçevede, "Dünya’nın en büyük 250 Müteahhiti listesinde 43 firmamız bulunmaktadır. Bu listede Çin’den sonra en fazla firması olan ülke Türkiye’dir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki nitelikli projelerde başarılarını, kalitelerini ve güvenirliklerini kanıtlamış olan müteahhitlerimiz bugüne kadar Gürcistan’da 5,6 milyar dolar değerinde toplam 304 proje üstlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Görüşme, iki ülke arasındaki dayanışma mesajı ve bölgede ortak refah ile istikrar hedeflerine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi vurguları ile sonlandı.

