SOLOTÜRK 10. Sivrihisar Hava Gösterileri'nde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenen 10. Sivrihisar Hava Gösterileri'nde iki F-16 ile yarım saat süren gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:26
SHG Airshows kapsamında Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleşen gösteri yoğun ilgi gördü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri' kapsamında SOLOTÜRK izleyicilerle buluştu.

Organizasyonu Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından 'SHG Airshows' adıyla düzenlenen gösteriler, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, organizasyonda iki F-16 ile yaklaşık yarım saat süren bir uçuş yaptı ve gösterinin sonunda izleyicileri selamladı.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti; bazı izleyiciler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi. SOLOTÜRK'ün performansı ile organizasyonun ilk günü sona erdi.

