SOLOTÜRK Kayseri'de Prova Uçuşu — 7. Bilim Şenliği Öncesi Gösteri

SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu gerçekleştirdi

7. Bilim Şenliği öncesi kent semalarında hazırlık

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği öncesinde kentte prova uçuşu yaptı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, prova uçuşunu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

Organizatörler tarafından yapılan duyuruya göre, SOLOTÜRK gösteri uçuşu, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında 18 Ekim Cumartesi saat 14.00'te aynı noktada izleyicilerle buluşacak.

