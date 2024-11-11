SOLOTÜRK, KKTC Cumhuriyet Bayramı’nda Gösteri Uçuşu Yapacak

SOLOTÜRK'ten Heyecan Verici Gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne semalarında unutulmaz bir gösteri uçuşu yapacak.

Uçuş Programı

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gösteri öncesinde yarın yerel saatle 13.00'te bir "çevre tanıma uçuşu" gerçekleştirilecek. Ardından çarsamba günü saat 15.30'da prova uçuşu yapılacak.

15 Kasım Cuma günü ise saat 15.30'da izleyicilere muhteşem bir gösteri sunulacak. KKTC’de gerçekleştirilecek bu etkinlikler, hava gösterileri ve coşkulu kutlamalar eşliğinde Cumhuriyet'in coşkusunu paylaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.