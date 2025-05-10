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SOLOTÜRK, Malatya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Malatya'da İnönü Üniversitesi etkinlikleri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. İzleyiciler akrobasi gösterisini büyük bir ilgiyle takip etti.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:30
SOLOTÜRK, Malatya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK'ün Malatya Prova Uçuşu!

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu yaptı. Uçuş, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanarak başladı.

İnönü Üniversitesi Etkinlikleri İçin Hazırlık

SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesi'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri öncesinde İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde muhteşem akrobatik gösterilerini sergiledi. Prova sırasında stadyum çevresinde toplanan yüzlerce vatandaş, bu heyecan verici anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Gösteri Uçuşu Detayları

SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 12 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek. Akrobasi tutkunları için unutulmaz anların yaşanacağı bu gösteri, herkesi bekliyor!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

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