SOLOTÜRK'ten Fetih Provası: İstanbul'un 572. Yılı Kutlanıyor

SOLOTÜRK, İstanbul'un Fetih Provasını Tamamladı

Türk Hava Kuvvetlerinin ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı. Uçuş, Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirildi ve yaklaşık 20 dakika sürdü.

Ziyaretçiler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı etkileyici akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Prova sırasında, izleyicilerin dikkatini çeken diğer bir unsur da alev toplarının (Flare) atılmasıydı; bu da ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan etkili bir teknik.

29 Mayıs'ta Beklenen Gösteri

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde görev alacak SOLOTÜRK, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Yenikapı Meydanı üzerinde muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.