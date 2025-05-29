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SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethine Özel Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 21:49
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethine Özel Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü şerefine gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenleri büyüledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan bu muhteşem etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Mehter Takımı ile Gelen Coşku

Gösteri öncesinde sahne alan Fatih Belediyesi mehter takımı, coşkulu bir mehteran konseri ile kalabalığı selamladı. Vatandaşlar, etkinliğin coşkusuyla dolup taşarken, alanda bir araya gelen binlerce kişi için unutulmaz anlar yaşandı.

İzleyicilerin Kalbini Fetheden Uçuş

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve diğer mülki ve askeri erkanın katıldığı gösteriyi izlemek için alandaki kalabalık yerini aldı. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağı, akrobasi yeteneklerini sergileyerek vatandaşların cep telefonlarına unutulmaz anılar kaydetti.

Alev Topları ve Akrobasi Figürleriyle Yıldızlaşan Performans

Etkinlikte, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak amacıyla alev toplarının (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. SOLOTÜRK, saat 19.00'da başlayıp 22 dakika süren gösteri uçuşuyla katılımcılara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutlayan bu gösteri, geçmişe olan şükranın bir simgesi olarak havada yankı buldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

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