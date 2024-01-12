Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'i çarparak öldürmekle suçlanıyordu. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Hakkında çıkarılan yakalama kararı bugün kaldırıldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Fatih'te kurye Yunus Emre Göçer'i ezerek öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle aranıyordu. 

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, savcılıkta ifade verdi. İfade sonrası Mohamud'un yakalama kararı iptal edildi.

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