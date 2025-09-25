Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 24 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Somali Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve uluslararası ortakların ortak operasyonlarında 24 militan etkisiz hale getirildi.

Operasyon detayları

Yapılan açıklamada, Hiran, Galgadud, Awdhiigle ve Aşağı Şabelle bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Hiran bölgesinde örgüt elebaşlarından Abdi Xiirey in de aralarında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada Xiirey'in Aşağı Şabelle bölgesinde halka yönelik 'çok sayıda kanlı saldırı ve komplonun' baş sorumlusu olduğu belirtildi.

Galgaduud bölgesinde 11 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Ayrıca, Awdhiigle ilçesine bağlı Tugaarey köyünde toplanan örgüt unsurlarına yapılan saldırıda en az 10 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütüne karşı uluslararası ortakların desteğiyle düzenlenen bu tür operasyonların, örgütün Somali halkına yönelik saldırı ve tuzak planlarını boşa çıkarmak amacıyla yapıldığı vurgulandı.