Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonda 23 Üye Öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab Operasyonu

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla önemli bir başarı elde etti. Operasyon, Galmudug eyaletindeki Dharaarweyn köyünde gerçekleştirildi.

Operasyonun Sonuçları

Operasyonda, ilk belirlemelere göre 23 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi. Ayrıca, örgüte ait 3 araç imha edildi. Bu gelişme, Somali güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a karşı kararlı mücadelesinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Eş-Şebab, 2004'te kurulduğundan bu yana, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde geniş çaplı saldırılar düzenleyerek oteller, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alıyor. Somali ordusu, terör örgütüyle olan mücadelesini sürdürerek güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.