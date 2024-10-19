Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 27 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Terörle Mücadele Operasyonu

Somali hükümeti, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik Mudug bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 27 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öldürülen Üst Düzey Sorumlular

Açıklamada, etkisiz hale getirilenler arasında Mohamed Bashir Muse ve Maadey Foodey gibi terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, operasyonda 40'tan fazla teröristin de yaralandığı belirtildi.

Eş-Şebab'ın Faaliyetleri

2004 yılında kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil olmak üzere çeşitli kentlerde otellere, hükümet kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemektedir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam etmektedir.