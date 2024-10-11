Somali, Mısır'ın Barış Gücü Teklifini Destekliyor

Somali Hükümeti Mısır'ın Teklifini Memnuniyetle Karşıladı

Somali hükümeti, Mısır'ın Somali'ye barış gücü konuşlandırma teklifini memnuniyetle karşıladı. Yerel basındaki haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin ev sahipliğinde Eritre'nin başkenti Asmara'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından Mısır, Somali'ye asker konuşlandırma teklifini iletti.

Askeri İşbirliği Vurgusu

Mısır'ın teklifi üzerine Somali tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine vurgu yapıldı. Somali hükümeti, Kahire yönetiminin askeri destek teklifini olumlu bir yaklaşımla karşılamakta olduklarını bildirdi.

Somali'nin Bölgede Karşılaştığı Sorunlar

Somali, son dönemde Etiyopya ile yaşadığı "Somaliland krizi" nedeniyle bölgedeki askeri işbirliğine önem vermekte. Mısır ile 14 Ağustos'unda imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının ardından, Eritre, Somali'nin toprak bütünlüğünü destekleyeceğini bildirdi. Ayrıca hangi tarihte Somali ordusuna askeri yardım yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Somaliland Krizi ve Etkileri

Somali, 1991'de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile yaşanan gerginliklerin etkisi altındadır. Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan bir mutabakatla Etiyopya'ya kıyılarını ticari ve askeri amaçlar için kullanma izni verdi. Bu anlaşma, bölgede artan gerilimi körükledi.

Arap Birliği ve Afrika Birliği'nden Tepki

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında gerçekleştirilen deniz erişimi işbirliği anlaşmasını kınayarak, söz konusu anlaşmanın "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesi" açısından tehdit oluşturduğunu açıkladı. Ayrıca, Ethiopian Grand Renaissance Dam (Hedasi Barajı) konusunda Mısır ve Etiyopya arasındaki gerilim de devam etmekte. Mısır, Nil suyunun paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini savunuyor.