Somali Ordusu Ceeldheer Saldırısını Püskürttü: 30'dan Fazla Eş-Şebab Militanı Etkisiz Hale Getirildi

Somali ordusu ve yerel güçler, Galgaduud'daki Ceeldheer saldırısını püskürttü; 30'dan fazla Eş-Şebab militanı etkisiz, 6 asker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:37
Somali Ordusu Ceeldheer Saldırısını Püskürttü: 30'dan Fazla Eş-Şebab Militanı Etkisiz Hale Getirildi

Somali Ordusu Ceeldheer Saldırısını Püskürttü: 30'dan Fazla Eş-Şebab Militanı Etkisiz Hale Getirildi

Saldırı ve müdahale

Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçler, ülkenin orta kesimlerindeki Galgaduud bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından Ceeldheer şehrine düzenlenen saldırıyı püskürttü. Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin saldırıyı etkili bir şekilde karşılayarak çatışmayı kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, sivillere zarar veren örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın yakalandığı ifade edildi.

Kayıplar ve sürdürülen operasyonlar

Çatışmada Somali ordusundan 6 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı. Güvenlik güçleri, kaçan örgüt mensuplarını yakalamak için çalışma başlatmış olup, Ceeldheer'de güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Yetkililer, bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sivillerin korunması için takip ve güvenlik faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti
3
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
4
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
5
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
6
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
7
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak