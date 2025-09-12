Somali Ordusu Ceeldheer Saldırısını Püskürttü: 30'dan Fazla Eş-Şebab Militanı Etkisiz Hale Getirildi

Saldırı ve müdahale

Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçler, ülkenin orta kesimlerindeki Galgaduud bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından Ceeldheer şehrine düzenlenen saldırıyı püskürttü. Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin saldırıyı etkili bir şekilde karşılayarak çatışmayı kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, sivillere zarar veren örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın yakalandığı ifade edildi.

Kayıplar ve sürdürülen operasyonlar

Çatışmada Somali ordusundan 6 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı. Güvenlik güçleri, kaçan örgüt mensuplarını yakalamak için çalışma başlatmış olup, Ceeldheer'de güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Yetkililer, bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sivillerin korunması için takip ve güvenlik faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.