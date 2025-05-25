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Somalili Gazeteciler, Türkiye'de Medya Eğitimi Aldı

Somalili gazeteciler, Türkiye'de düzenlenen eğitim programında dezenformasyonla mücadele ve medya etiği konularında bilgi sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:46
Somalili Gazeteciler, Türkiye'de Medya Eğitimi Aldı

Somalili Gazeteciler Heyeti Eğitim Programı Düzenlendi

19-25 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Somalili Gazeteciler Heyeti Eğitim Programı" kapsamında, Somali'den gelen basın mensupları ve medya alanında çalışan bürokratlar, önemli eğitimler aldı.

Eğitim İçeriği ve Amaç

Programda, dezenformasyonla mücadele, kriz dönemlerinde yayıncılık ve medya etiği gibi alanlarda kapsamlı bilgiler verildi. Heyet, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı ziyaret ederek Türk akademisyenlerle bir araya geldi ve iki ülke arasındaki medya işbirliğini geliştirmek adına görüş alışverişinde bulundu.

Medya İş Birliğine Yönelik İnovasyonlar

Somalili gazetecilere, başkanlığın kurumsal yapısı, görevleri ve son yıllarda öne çıkan dezenformasyonla mücadele stratejileri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, sosyal medya çağındaki bilgi kirliliği ile mücadele yöntemleri ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübeleri üzerinde görüşmeler yapıldı.

Uygulamalı Eğitimler ve Ziyaretler

Eğitim programının akademik bölümü AA Akademi'de gerçekleştirildi. Burada heyete, doğru habercilik, medya etiği, haber planlama ve içerik stratejileri konusunda eğitim verildi. Sosyal medya için içerik üretimi, video ve grafik tasarımı ile kriz anlarında yayıncılık stratejileri üzerine uygulamalı oturumlar da düzenlendi.

Heyet, ayrıca TRT ve HAVELSAN ziyaretleri ile Türkiye'nin kamu yayıncılığı ve savunma sanayisi alanındaki kapasitesi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Dışişleri Bakanlığı Ziyareti

Program kapsamında, heyetin Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ederek medya işbirliği konularında daha derinlemesine bilgi sahibi olması da sağlandı.

Somalili gazeteciler, Türkiye’nin medya alanındaki tecrübelerinden yararlanarak kendi ülkelerinde benzer stratejilerin geliştirilmesi için taleplerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 19-25 Mayıs'ta "Somalili Gazeteciler Heyeti...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 19-25 Mayıs'ta "Somalili Gazeteciler Heyeti Eğitim Programı" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali'den gelen basın mensupları ve medya alanında çalışan bürokratlara yönelik hazırlanan programda, dezenformasyonla mücadele, kriz dönemlerinde yayıncılık ve medya etiği gibi alanlarda eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 19-25 Mayıs'ta "Somalili Gazeteciler Heyeti...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 19-25 Mayıs'ta "Somalili Gazeteciler Heyeti Eğitim Programı" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali'den gelen basın mensupları ve medya alanında çalışan bürokratlara yönelik hazırlanan programda, dezenformasyonla mücadele, kriz dönemlerinde yayıncılık ve medya etiği gibi alanlarda eğitim verildi.

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